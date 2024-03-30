Граждан Казахстана в России предупредили

«Нашим гражданам следует при себе иметь документы и цель пребывания в этой стране…», — сказал Смадияров и добавил, что от граждан не поступали жалобы на проверки или незаконное удержание, сообщают казахстанские СМИ.

Гражданам Казахстана в России следует иметь при себе необходимые документы на случай проверок, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

Представитель МИД Казахстана также отметил, что проверки и задержания в ситуации, когда произошел крупный теракт, это «нормально», поскольку принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что находящимся в России гражданам Таджикистана лидеры диаспоры рекомендовали не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома по вечерам, чтобы избежать возможных конфликтов. Замминистра труда республики Шахноза Нодири сообщила, что в России трудовые мигранты из республики испытывают боязнь и панику, начался их отток домой.

В Кыргызстане 1 апреля сообщили, что после теракта Россия запретила въезд почти 70 гражданам республики. В парламенте страны предупредили об усилении ксенофобии в отношении киргизов на фоне обвинений выходцев из Центральной Азии в теракте. Госкомитет безопасности Киргизии назвал неуместным «обвинять в произошедшем целую нацию».