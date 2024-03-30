Заместитель главы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мехмет Палаз погиб в результате обрушения балкона во время бурных празднований победы.

По данным турецких СМИ, 60-летний Палаз получил травму головы, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он скончался утром в понедельник, несмотря на все усилия врачей.

Еще 8 человек также госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.

Народно-республиканская партия Турции по итогам подсчетов с 99,9% участков получает руководство над 35 городами, у правящей Партии справедливости и развития 24 города, заявил ранее в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер.