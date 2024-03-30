Американцы создали «полностью бесшумную» атомную подлодку

По данным Naval News, военно-морские силы США модернизировали субмарину USS Montana типа Virginia, установив на нее вместо классического гребного винта магнитогидродинамический привод, который не создает никаких звуков во время работы.

USS Montana будет проходить испытания на реке Пенобскот в штате Мэн. Локацию выбрали неслучайно: предполагается, что закрытый водоем не даст другим странам возможность наблюдать за результатами испытаний.

Принцип работы магнитогидродинамического привода базируется на использовании сверхпроводящих магнитов, которые создают магнитное поле, движущее воду в одном направлении, создавая таким образом тягу. В магнитогидродинамическом приводе нет движущихся частей, из-за чего отсутствует эффект кавитации в водной среде. На практике это означает, что обнаружить такую подводную лодку будет крайне трудно, в ряде случаев - почти невозможно. Среди недостатков технологии называют относительно малую по сравнению с аналогами тягу.

Virginia является типом новейших американских многоцелевых атомных субмарин четвертого (последнего на сегодня) поколения. Подводные лодки типа Virginia предназначены для борьбы с субмаринами противника, нанесения ракетных ударов по наземным целям и проведения диверсионных работ. Ракетное вооружение субмарины представлено ракетами «Томагавк», которые запускают с 12 вертикальных пусковых установок. Также лодка имеет торпедно-минное вооружение. На сегодня построили 24 субмарины типа Virginia.