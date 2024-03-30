Канцлер Австрии забил тревогу из-за российских шпионов

Канцлер Австрии Карл Нехаммер созвал Совет национальной безопасности после задержания по подозрению в шпионаже на РФ бывшего сотрудника ныне расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта. Об этом сообщает агентство dpa в понедельник, 1 апреля.

«Российские шпионские сети угрожают нашей стране, проникая в политические партии или объединения или эксплуатируя их», - заявил канцлер.

Заседание Совета нацбезопасности намечено на 9 апреля.

«Имеются серьезные обвинения в шпионаже. С одной стороны, эти обвинения должны быть разъяснены судебными органами, а с другой стороны, необходима оценка и разъяснение того, какое влияние эти обвинения оказывают на ситуацию с безопасностью в Австрии. Поэтому 9 апреля я созову совет национальной безопасности», - написал Нехаммер в соцсети X.

О задержании Эгисто Отта стало известно в конце марта. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и ведении тайной разведки в ущерб интересам Австрии, сообщили в правоохранительных органах. По сведениям газеты Der Standard, Отт, в частности, подозревается в передаче ФСБ России данных с телефонов трех высокопоставленных чиновников из австрийского министерства внутренних дел. Эта информация была украдена летом 2022 года с устройств Михаэля Клойбмюллера, который в течение многих лет руководил офисом главы МВД Австрии, директора Федеральной полиции Михаэля Такача и главы Федерального ведомства по делам иммиграции и предоставления убежища Гернота Майера.