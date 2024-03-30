В результате столкновения автомобиля BMW (государственный регистрационный номер 99-SZ-632), за рулем которого находился житель Астары 31-летний Эльман Алиев, и припаркованного на обочине крупнотоннажного грузовика, принадлежащего 56-летнему гражданину России Магомеду Абдуллашу, погибли три человека.

АПА передает, что от сильного удара BMW загорелся. В результате водитель, его 22-летняя супруга Алиева Фаргана и их 3-летняя дочь Алиева Гюльханым погибли в горящем автомобиле.

К месту происшествия прибыли две пожарные машины Астаринской районной противопожарной службы МЧС, две бригады спасательной службы. Тела были извлечены из автомобиля.