Греция отправит в Украину большое количество боеприпасов

Греция готовится отправить в Украину через Чехию значительное количество боеприпасов стоимостью €150 миллионов и просит одобрения соответствующего парламентского комитета, сообщают греческие СМИ.

«Боеприпасы, о которых идет речь, находятся на складах греческой армии и классифицируются греческими вооруженными силами как «не оперативные и не используемые», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они будут проданы Чехии за €150 млн, а затем поставлены в Украину.