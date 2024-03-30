Госдеп пока молчит

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге отказался комментировать ракетный удар Израиля по иранскому посольству в Сирии.

«Мы ведем переговоры с партнерами в регионе, собирая дополнительную информацию, но на данный момент у нас нет подтверждения ни цели, ни ответственной стороны», — сказал представитель Госдепа, не став дополнительно комментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими были убиты в результате ракетного удара по консульству Ирана в Дамаске. Захеди входил в черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых всемирная организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана. Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари пригрозил жестким ответом на израильский удар.