США обратились с призывом к Еревану и Баку

Администрация США призывает Армению и Азербайджан воздержаться от агрессивной риторики и действий, которые могут привести к эскалации ситуации, заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Мы предостерегаем и будем продолжать предостерегать против эскалации боевых действий вдоль границы. Мы продолжаем поощрять создание условий для справедливого и достойного мира в регионе, где уважаются права всех. Единственный способ обеспечить устойчивый мир – это стол переговоров. Эскалация не отвечает ничьим интересам», - сказал пресс-секретарь Госдепа, отвечая на просьбу прокомментировать обстановку на границе между обеими странами.

Миллер добавил, что нет никаких дипломатических переговоров, которые можно было бы анонсировать.

Минобороны Азербайджана 31 марта обнародовало официальную информацию о концентрации частей и боевой техники вооруженных сил Армении на различных направлениях условной границы: «Сосредоточение ВС Армении вдоль условной границы и создание ими опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных укреплений было зафиксировано специальными техническими средствами, имеющимися в распоряжении азербайджанских военных, и визуальным наблюдением».