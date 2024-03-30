Посольства Израиля по всему миру усилили охрану из-за угрозы Ирана

После убийства генерала КСИР Мохаммада Резы Захеди и его заместителя генерала Мохаммад Хади Хаджи Рахими в результате авиаудара по иранскому консульству в Дамаске усилены меры безопасности во всех израильских посольствах и диппредставительствах по всему миру. Об этом информируют израильские СМИ.

«Просим соблюдать бдительность и уделять больше внимания происходящему вокруг, делая особый упор на повседневные перемещения», - такие инструкции получили дипломаты в посольствах Израиля за рубежом.

Есть опасения, что Иран попытается атаковать израильское представительство за границей в качестве мести за убийство генералов в Дамаскe.