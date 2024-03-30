Протестующие пытались прорваться к дому Нетаньяху

Тысячи израильтян проводят демонстрацию перед Кнессетом в Иерусалиме, требуя провести досрочные выборы, сообщают израильские СМИ.

Председатель Гистадрута (израильский профсоюз) Арнон Бар-Давид также обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом объявить о проведении выборов, но, по его мнению, они должны состояться через год — в феврале 2025 года.

Тем временем десятки демонстрантов, требующих проведения досрочных выборов, пытались прорваться к дому Нетаньяху в Иерусалиме. Подходы к резиденции были перекрыты полицией.