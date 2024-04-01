В Турции задержали граждан Таджикистана и Кыргызстана: готовили теракт

Гражданина Таджикистана и гражданку Кыргызстана задержали в Стамбуле по подозрению в подготовке к теракту.

По версии следственных органов, задержанный мужчина был членом «Исламского государства», его арестовали. Гражданка Кыргызстана была его сообщницей, ее депортировали из страны, пишет Hurriyet.

По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов задержали обоих в квартире в районе Пендик. При обыске там обнаружили форму жандармерии, полицейский жилет и фуражку, рацию, кобуру для оружия и нож. Предположительно, с их помощью задержанные планировали скрыться после совершения теракта.

Где именно задержанные планировали устроить теракт, не уточняется. Сейчас следствие устанавливает, с кем из «Исламского государства» был связан гражданин Таджикистана. Известно, что кодовое имя мужчины было Абу Исмаил, он долгое время находился в рядах террористов.