Леонид Швец, автор haqqin.az 1 апреля 2024, 23:28

Совместная работа расследовательского проекта The Insider, немецкого журнала «Штерн» и телепрограммы «60 Минут» американского телеканала CBSNews привела журналистов к результатам, которые могут иметь чрезвычайные международные последствия. С большой долей вероятности можно утверждать, что на протяжении десятка лет сотрудники Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации систематически тайно наносили ущерб здоровью американских дипломатов в разных частях мира. О таинственном «гаванском синдроме» написаны сотни статей, но ни его природа, ни причины так до сих пор и не выяснены. Начиная с 2014 года сотрудники дипломатических представительств США в разных странах неоднократно жаловались на внезапное недомогание, которое проявлялось в приступах тошноты и паники, ощущении давления в голове вплоть до боли в ушах, проблемах с вестибулярным аппаратом, слышимостью очень высокого или очень громкого звука.

Даже спустя долгое время оставались проблемы со здоровьем, заметно ухудшалась оперативная память, чувство равновесия, развивалась болезненная повышенная восприимчивость к звукам. Таких жалоб поступили сотни, в десятках случаев удалось на уровне медицинских анализов зафиксировать поражение головного мозга под воздействием внешних факторов. Гаванским этот синдром назвали после того, как в 2016 году на странное ухудшение здоровья пожаловались многие американские и канадские дипломаты на Кубе. Конечно, к расследованию причин происходящего подключились американские спецслужбы, и в марте 2023 года Управление директора национальной разведки США опубликовало отчет, где в качестве причины воздействие со стороны иностранного противника было названо «очень маловероятным». В результате сотни дипломатов и члены их семей, потерявшие здоровье, были непрямым образом признаны выдумщиками, которым что-то померещилось. Как ни странно, гражданские расследователи из The Insider оказались лучше подготовлены к установлению причин «гаванского синдрома». Просто они долгие годы плотно изучали работу специального подразделения ГРУ из войсковой части 29155. Именно тех, кто участвовал в покушении на полковника Скрипаля, на Алексея Навального, болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

Сопоставление перемещений зарубежных поездок известных сотрудников этого подразделения со случаями загадочного воздействия на американских дипломатов дало необычно много совпадений. Больше того, в двух случаях жертвы опознали сотрудников российской спецслужбы по предъявленным фотографиям: очень похожие люди были там и тогда, где были эпизоды «гаванского синдрома». Еще два обстоятельства работают на «грушную» версию. Один из бывших сотрудников ГРУ, засветившийся в этих эпизодах, позже перешел на чиновничью работу и вынужден был давать пояснение о своих доходах управлению президента РФ по вопросам противодействия коррупции. Он пояснил полученное вознаграждение своей работой по теме «Потенциальные возможности нелетального акустического оружия при военных (боевых) действиях в городе». И вот совпадение! Именно постоянный консультант генерала Аверьянова, командира части 29155, изучал в Военно-медицинской академии имени Кирова редкий синдром Минора, который по базовым симптомам совпадает с «гаванским синдромом». Профессор этой Академии Сергей Чепур, как указывают его научные работы, изучал также воздействие излучения на мозг человека.