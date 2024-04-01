Над Черным морем сбили один из дорогих российских дронов

Украинские военные сбили российский ударный беспилотник «Форпост» над Черным морем, сказал глава пресс-службы Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

«Воздушные силы сегодня отработали достаточно хорошую цель, такие цели у нас бывают нечасто, однако нам все-таки удалось сбить один из самых дорогих беспилотных летательных аппаратов ударного типа «Форпост». Это российский БПЛА, его стоимость составляет приблизительно 7 млн долларов. Его сбила Одесская зенитно-ракетная бригада над акваторией Черного моря», — сказал Евлаш, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, это достаточно крупный дрон, который может проводить разведку, а также нести дополнительную боевую нагрузку, чтобы поражать наземные цели.