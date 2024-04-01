Россия тщательно отслеживает заявления Еревана. Что за шантаж?

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Помимо официальных лиц России, экспертные круги, связанные с Кремлем, чуть-ли не ежедневно выступают в адрес Армении с угрожающими заявлениями и комментариями. Вчера официальная Москва расценила как «опасную игру» заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна, подчеркнувшего в интервью одному из ТВ-каналов Аргентины наличие серьезных проблем в отношениях с Россией, а также назвавшего США и Евросоюз «главными стратегическими партнерами Еревана». Комментируя это заявление, бывший заместитель министра иностранных дел РФ, член Совета Федераций Григорий Карасин подчеркнул, что Москва «тщательно отслеживает все заявления из Еревана».

«Я склонен полагать, что в контексте противостояния с Россией Армения становится объектом геополитического розыгрыша со стороны Соединенных Штатов и Запада в широком смысле этого слова, - подчеркнул Карасин. — Это очень опасно и, кстати говоря, может нанести вполне конкретный ущерб не только связям Еревана и Москвы, но и влиянию и перспективам Армении в региональных и мировых делах. Не понимать это — очень опасное заблуждение». В российских политических кругах, в том числе в Министерстве иностранных дел, ходят предположения, что, возможно, нынешний прозападный политический курс Армении на самом деле является шантажом, с помощью которого она рассчитывает получить определенные дивиденды и, в частности, заставить Кремль изменить свою политику в отношении Азербайджана. Ранее министр Сергей Лавров заявил, что «они пытаются определить у себя в МИД РФ, направлено ли поведение властей Армении на шантаж России или их геополитический курс действительно изменился». Политолог Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, считает, что практическим индикатором западного вектора внешней политики Армении может стать ее выход из ОДКБ и размещение на своей территории, пусть даже небольшого контингента НАТО. Кроме того, по мнению Безпалько, армянское руководство пытается «шантажировать» этим Москву, чтобы добиться от нее более жесткой позиции в отношении Азербайджана или как минимум ощутимой финансовой помощи.