Смертный приговор убийце миллиардера и известного продюсера

39-летний Линь Ци был отравлен в 2020 году собственным юристом, так и не увидев выхода проекта в свет. Об этом пишет The Wrap.

Линь был известен в Китае как миллиардер, а также владелец прав на популярную серию книг. Через свою компанию Yoozoo Games он планировал сделать по франшизе видеоигры и кинопроекты. Однако в декабре 2020 года бизнесмен скончался от отравления ядом.

На скамье подсудимых оказался гендиректор медиакомпании и юрист предпринимателя Сюй Яо. Согласно материалам дела, основатель компании был недоволен финансовыми неудачами и понизил Яо зарплату в четыре раза, лишил части рабочих обязанностей и убрал из титров сериала.

По данным следствия, Яо принес коллегам чай и посоветовал пищевую добавку, под которую замаскировал яд. Для ее создания он приобрел 160 телефонов, закупил вещества, в том числе яд рыбы фугу и ртуть, через фиктивную компанию в Японии, а также протестировал эффективность на животных.