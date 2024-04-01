Смертный приговор убийце миллиардера и известного продюсера
Суд Шанхая приговорил к смертной казни убийцу продюсера сериала Netflix «Задача трех тел».
39-летний Линь Ци был отравлен в 2020 году собственным юристом, так и не увидев выхода проекта в свет. Об этом пишет The Wrap.
Линь был известен в Китае как миллиардер, а также владелец прав на популярную серию книг. Через свою компанию Yoozoo Games он планировал сделать по франшизе видеоигры и кинопроекты. Однако в декабре 2020 года бизнесмен скончался от отравления ядом.
На скамье подсудимых оказался гендиректор медиакомпании и юрист предпринимателя Сюй Яо. Согласно материалам дела, основатель компании был недоволен финансовыми неудачами и понизил Яо зарплату в четыре раза, лишил части рабочих обязанностей и убрал из титров сериала.
По данным следствия, Яо принес коллегам чай и посоветовал пищевую добавку, под которую замаскировал яд. Для ее создания он приобрел 160 телефонов, закупил вещества, в том числе яд рыбы фугу и ртуть, через фиктивную компанию в Японии, а также протестировал эффективность на животных.
Жертвами его плана, кроме начальника, оказались еще четверо сотрудников Yoozoo. У всех были выявлены похожие симптомы, что и у Линя. Все они остались живы, хотя яд серьезно подорвал их здоровье. Из-за отравления у Линь Ци отказали легкие и остановилось сердце. Яо арестовали. После расследования его приговорили к высшей мере наказания.
Линь посмертно указан в качестве исполнительного продюсера сериала «Задача трех тел», который вышел на Netflix 21 марта.