У Украины есть дроны на 1000 км

Украина значительно увеличила производство дронов дальнего действия по сравнению с прошлым годом, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Welt.

По его словам, в этом году производство дронов дальнего действия удалось увеличить в десять раз по сравнению с 2023 годом.

«Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км», – рассказал Федоров.

Он считает, что именно от развития беспилотных технологий зависит исход войны.