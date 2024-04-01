Делегация во главе с министром энергетики Румынии, сопредседателем Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии Себастьяном Иоаном Бурдужей ознакомилась с Центром DOST №1.

В отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что министр Сахиль Бабаев, проинформировав делегацию о концепции DOST, напомнил, что Указом президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года уже открыты 7 центров DOST.