Румынский министр в Центре DOST фото
Делегация во главе с министром энергетики Румынии, сопредседателем Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии Себастьяном Иоаном Бурдужей ознакомилась с Центром DOST №1.
В отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что министр Сахиль Бабаев, проинформировав делегацию о концепции DOST, напомнил, что Указом президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года уже открыты 7 центров DOST.
Было подчеркнуто, что на основе концепции DOST, созданного по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, 159 социальных услуг предоставляются по принципу «одного окна» прозрачно и оперативно, с учетом уровня удовлетворенности граждан. В центрах DOST оказаны услуги более 2,1 млн граждан, уровень удовлетворенности граждан этими услугами составляет 98 процентов. Также отмечено, что из 159 услуг министерства 140 или более 90 процентов предоставляются в электронном виде.
Концепция DOST уже отмечена более чем 20 международными наградами, ряд стран выразили заинтересованность во внедрении этой практики. Подчеркнуто, что опыт Азербайджана в сфере DOST и электронных услуг отмечен многими международными наградами. Ряд стран, в том числе и Румыния, проявили интерес к применению модели DOST.
Делегация ознакомилась в центре с подразделениями службы, процессом оказания услуг, единым координационным центром. Для гостей были проведены презентации о концепции DOST и программе электронизации, применяемой в социальной сфере.