Израильский оборонный концерн открывает филиал в Индии

Концерн «Израильская аэровоздушная промышленность» создает дочернюю компанию в Индии, чтобы снабжать индийский флот зенитными ракетами «Барак-8». Об этом сообщает израильское издание «Детали».

Это системы ПВО среднего радиуса действия до 150 км. Ими вооружены новейшие израильские корветы. Поставляются ракеты и в ряд других стран. Индия – основной их покупатель.

Теперь концерн, который уже 30 лет сотрудничает с Индией, планирует производить и обслуживать системы ПВО на месте. Предполагается снабдить аналогичными ракетами индийские ВВС и сухопутные войска.

Созданная для этого компания называется Aerospace Services India. В ней 50 сотрудников, почти все местные граждане.