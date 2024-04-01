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В России широко обсуждается недавний визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в государства Южного Кавказа. Местные пропагандисты утверждают, что НАТО планирует создать в Грузии собственную площадку для нанесения «вспомогательных ударов» по базам ВМС России на Черном море. Следует заметить, что Черноморский флот РФ фактически в значительной степени утратил свою боеспособность и без вмешательства НАТО. В результате ударов беспилотников и ракет ВСУ были потоплены или выведены из строя больше трети судов. В результате, чтобы вывести из-под ракетных ударов оставшиеся корабли Черноморского флота, командование российской армии разместило часть из них на строящейся базе ВМС РФ на берегу Абхазского региона Грузии.

И тем не менее в некоторых российских кругах убеждены, что одной из целей визита Столтенберга на Южный Кавказ было создание в Грузии площадки для нанесения ударов по остаткам Черноморского флота РФ. Как известно, Грузия, которая уже давно наладила тесное партнерство с НАТО, стремится стать его членом. И, судя по заявлениям Столтенберга, сделанным в Тбилиси, такая перспектива вполне реальна. В частности, в программе российского REN TV «Военная тайна с Игорем Прокопенко» было отмечено, что, как и в случае с Украиной, визит генсека НАТО был направлен на «втягивание Грузии в конфликт с Россией». «Столтенберг говорит это именно для того, чтобы обострить эти отношения, - уверен российский политолог Андрей Бунич. - Он видит, что Грузия дрейфует в сторону России. Следовательно, надо как-то опять попытаться ее столкнуть, подыграть каким-то силам внутри Грузии, экстремистам, которые там есть, согласным перебить все свое население, чтобы выполнить западный заказ».

REN TV отмечает, что США и НАТО планируют создать базу в Грузии, провести совместные учения «Троянский след» и «Благородный партнер», а также модернизировать регулярную армию Грузии, на что Пентагон уже готов выделить 50 миллионов долларов. «Грузия активно сотрудничает с институтами блока НАТО, - рассказала в программе «Военная тайна с Игорем Прокопенко» профессор Финансового университета при правительстве России Марина Галас. – Существует даже индивидуальная партнерская программа для этой страны. Безусловно, Грузия — это важнейший катализатор для распространения демократии и экономики стран НАТО на территории Средней и Юго-Восточной Азии и далее вплоть до Ирана». Подчеркивается, что одновременно США строят «базу» на территории своего посольства в Ереване, являющегося вторым по площади среди всех американских дипломатических представительств. На территории посольства в Армении, площадь которого составляет 14 тысяч квадратных метров, размещено пять зданий с бетонными стенами толщиной 50 сантиметров. Посольство США уходит под землю на 8–9 этажей, а один из корпусов этой «крепости» якобы предназначен для размещения американских морских пехотинцев.

Одновременно в Румынии строится база НАТО «Михаил Когэлничану», куда уже стягивается военная техника. Здесь также появится военный городок на 10 тысяч солдат, а сама база станет центром управления войсками Североатлантического альянса в Юго-Восточной Европе. По данным программы «Военная тайна», база НАТО «Михаил Когэлничану» может стать базовым плацдармом для прорыва войск НАТО к границам Российской Федерации, в котором смогут принять участие до 300 тысяч военнослужащих армий Румынии, Молдовы и Грузии. Как утверждают российские тележурналисты, операция под условным названием «Юг» может начаться с прорыва румыно-молдавской группировки к Херсонской области и далее к Крыму через одесский коридор, откуда позиции российских войск будут подвергнуты массированным воздушным ударам. Учитывается также, что если события будут развиваться по такому сценарию, уже через минуту по группировке НАТО будут выпущены десятки российских «Калибров» и «Кинжалов», после чего будут разрушены военные порты Румынии и городок «Михаил Когэлничану» с самолетами F-16 и F-35. А еще через 45 минут Черноморский флот РФ в составе 40 боевых кораблей и семи подлодок, вооруженных интегрированными ракетными системами «Калибр-ПЛ», нанесет по группировке «контрольный удар».