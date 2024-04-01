Патрушев знает, что США нужно от Украины

Задача «демилитаризации» Украины остается актуальной, так как США и НАТО фактически участвуют в военных действиях, утверждает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В интервью aif.ru Патрушев заявил, что Запад видит Украину в качестве «подконтрольной антироссийской территории»: «В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока».

По словам Патрушева, НАТО де-факто является стороной «конфликта», поэтому задачи по «демилитаризации» Украины остаются актуальными.