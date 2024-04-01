Крупнейшая сделка между США и Израилем

Администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить продажу Израилю 50 истребителей F-15 на сумму более $18 млрд, сообщают западные СМИ.

Если сделка по продаже военной техники состоится, она станет крупнейшей с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, отмечает CNN.

По данным Politico, в ее рамках израильская сторона также получит 30 ракет средней дальности AIM-120D AMRAAM класса «воздух-воздух» и управляемые авиационные бомбы JDAM.

Как пишет Reuters, США рассматривают вопрос продажи Израилю 25 истребителей с января 2023 года, когда получили официальный запрос от Тель-Авива. Ускорить поставки просил министр обороны Израиля Йоав Галант, который на прошлой неделе посетил Вашингтон и провел переговоры с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

CNN отмечает, что, в отличие от высокоточных боеприпасов, новые F-15 придется собирать с нуля и, скорее всего, они будут поставлены не ранее чем через четыре года. На прошлой неделе администрация Байдена также одобрила продажу Израилю истребителей F-35; в этом случае уведомлять конгресс не понадобилось.