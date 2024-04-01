Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 01:59

На днях посмотрел интервью журналиста Эйнуллы Фатуллаева с Яковом Кедми – в прошлом главой израильской спецслужбы «Натив», а ныне известным израильско-российским пропагандистом. Надо сказать, что личность этого человека вызывает особые эмоции у всех, кто плохо переносит российскую пропаганду, совершенно справедливо считая ее злом.

Ну, ладно бы граждане России, которых, как минимум, двадцать пять лет, а максимум, пять веков воспитывают в духе ощущения превосходства над всеми, у кого меньше территория и население. Ведь для этих людей имперское высокомерие – это органичное состояние, которое вырывается порой даже у тех, кто выступает против нынешней политики Кремля и в знак несогласия покинул Россию. Но вот Кедми-то чего активничает? Еврей, израильтянин, ветеран войны Судного дня… Казалось бы, ну, какое ему дело до идеалов пресловутого «русского мира»? И зачем ему на протяжение многих лет появляться в телестудии Владимира Соловьева, которую любой уважающий себя человек обходит за километр? Как и следовало ожидать, в интервью, о котором я говорю, Кедми не стал отрицать свои взгляды, чем вызвал в вашем покорном слуге неистребимое желание отреагировать на них. Было видно, что журналист Эйнулла Фатуллаев, во многом был несогласен с тезисами Кедми. Однако к его чести, в спор не углублялся, иначе это были бы уже политические дебаты. Тогда, как задача любого интервью, с которой Фатуллаев прекрасно справился - не убеждать собеседника в том, что он неправ, а дать ему возможность высказаться. Но я, как зритель, не могу оставить без ответа пропагандистскую ложь Кедми. И в первую очередь потому, что в ситуациях, когда без реакции остаются, спорные, мягко говоря, утверждения того или иного человека, со стороны может показаться, что возразить на них нечего, после чего приходишь к выводу, что человек говорит правду. Именно поэтому, ни один спорный аргумент или вывод нельзя оставлять без ответа.

Итак, отвечая на вопрос, почему он поддержал вторжение России в Украину, Яков Кедми привел в пример отношения между Ираном и Израилем, заявив, что если Исламская республика создаст военную базу в Иордании, то Израиль, соответственно, не будет сидеть, сложа руки, поскольку для еврейского государства — это смертельная угроза. Отсюда и параллель, которую проводит Кедми – НАТО приближается к восточным границам России, что дает ей полное право действовать. Так вот, в связи с этой параллелью, мне бы хотелось задать товарищу Кедми несколько вопросов. Внесите ясность, пожалуйста: каков ежегодный объем инвестиций Исламской Республики Иран в экономику Израиля? Насколько активно Иран поставляет Израилю жизненно необходимые технологии, в том числе, военные, открывает в Израиле предприятия своих ведущих брендов и, тем самым, помогает Вашей стране идти вперед? Скажите, как много граждан Израиля, включая высших руководителей Вашего государства, посылают своих детей жить или учиться в Тегеране или Исфахане? Много ли бизнесменов в Вашей стране имеют двойное израильско-иранское гражданство? Как, по-Вашему: дочь министра иностранных дел Израиля живет в Тегеране? И если так, есть ли у нее гражданство ИРИ?

Каков объем капитала, который израильские бизнесмены вывозят в Иран, открывая там счета и скупая недвижимость?.. Полагаю отвечать на каждый из этих вопросов нет необходимости, поскольку ответить на них можно, что называется, списком. Ибо в отношениях между Израилем и Ираном ни инвестиций, ни обмена технологиями, ни вилл израильских чиновников в Тегеране, ни собственности иранских бизнесменов в Хайфе, нет и в помине! Да и быть не может, поскольку Иран – кровный враг Израиля, который во всеуслышание подтверждает, что его главная цель – это полное уничтожение «сионистского образования». Иран десятилетия воюет с Израилем посредством своих прокси. Более 150 тысяч ракет на складах ливанской «Хезболлы» — это иранские ракеты, и товарищу Кедми, связанному с разведсообществом, это известно лучше, чем нам с вами. Так как же можно ставить на одну доску отношения между Ираном и Израилем и России - с Западом?! Ведь Запад – главный источник инвестиций и технологий, крупный торговый партнер, корпорации которого даже сейчас, в ходе войны с Украиной, продолжают продавать России военные технологии. А вы, товарищ Кедми, можете себе представить, что в израильском «Железном куполе» вдруг обнаружатся иранские чипы? В отличие от Ирана, Запад не является врагом России. Мало того, и первая в мире социалистическая республика Ленина-Сталина, и послевоенный Советский Союз, и современная Россия смогли встать на ноги, в первую очередь, благодаря западным технологиям и производствам.

В отличие от Ирана, стремящегося уничтожить Израиль, США и Европа никогда не вынашивали в отношении России аналогичных планов. Будь то иначе, сегодня в России не было бы ни одного современного предприятия, а баллистические ракеты ее армии поражали бы цели неприятеля с пятикилометровым отклонением. Все вышесказанное подводит нас к главному аргументу Якова Кедми и российской пропаганды, в соответствии с которым НАТО является экзистенциальной угрозой Российской Федерации. Мы так часто слышим эту мантру, и настолько к ней привыкли, что даже не пытаемся ее оспаривать. Между тем, речь идет о самой масштабной и махровой лжи, которую только можно вообразить. НАТО мечтает уничтожить Россию? Да неужели?

Вы имеете в виду тот самый Североатлантический альянс, который последние 20 лет снижал боевую мощь и производство вооружений до такой степени, что в ситуации реальной войны оказался, практически, без запасов оружия? Тот самый Североатлантический блок, который, практически, остановил производство артиллерийских снарядов, в результате чего президент Чехии Петр Павел уже месяц занят исключительно тем, чтобы наскрести в натовских арсеналах для Украины такое количество снарядов, которого хватило бы больше, чем на два месяца интенсивных боев? Это самое НАТО, у которого, практически, нет вооруженных сил, и члены которого урезают военные расходы и сокращают свои армии до символического уровня? Значит, именно так Вы представляете себе подготовку к уничтожению 145-миллионой ядерной России? То есть, если верить новой доктрине Якова Кедми, лучший способ уничтожить своего главного врага – это лишить себя армии? Да, в отличие от европейцев, США военные расходы не сокращают. Но у них, как мы видим, другие проблемы – они упорно отказывались поставлять Украине по-настоящему эффективное оружие, а на днях, чтоб не разозлить Москву, даже попросили президента Зеленского не бомбить российские нефтеперерабатывающие заводы... Значит, вот как НАТО и США готовились к физическому уничтожению России? Так интенсивно, что даже не воспользовались войной в Украине, как идеальной возможностью ударить по ней всей мощью, против чего, похоже, никто, кроме Лукашенко и хуситов не возражал бы? И что они делают два года, в течение которых Россия основательно увязла в Украине? Правильно: мало того, что сами не бомбят, так они еще Украине мешают...