Ливанская проиранская партия «Хезболла» пригрозила Израилю «возмездием» за атаку на иранское консульство в Дамаске.

«Это новое преступление сионистского противника не останется без ответа, Израиль ждет возмездие», - говорится в заявлении партии, размещенном в Telegram-канале.

В тексте отмечается, что «Израиль напрасно считает, что ликвидацией командиров он сможет остановить нарастающую волну народного сопротивления в регионе. Напротив, это укрепит решимость противостоять высокомерному жестокому врагу, развязавшему кровопролитие, жертвами которого стали десятки тысяч детей и женщин в Газе».

Управление по связям с общественностью КСИР назвало имена семи иранских офицеров, погибших при израильской атаке по Дамаску. Список возглавляют бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, который занимал пост командующего силами специального назначения «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, другой генерал - Мохаммад Хади Хаджи Рахими - курировал взаимодействие с шиитской милицией «Хезболлы», ливанскими и палестинскими организациями.