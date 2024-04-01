«Их очень много»: в ВСУ рассказали о 1,5-тонных российских бомбах

«Это чрезвычайно мощное оружие. Этого достаточно, чтобы сложить полностью девятиэтажный панельный дом или старую «хрущевку». Таких бомб у России очень много, и они пытаются ими истощить нашу систему ПВО», – сказал Евлаш.

По словам спикера ВС ВСУ, основной способ противодействовать таким обстрелам – бороться напрямую с носителями, которые применяют эти бомбы, а именно с самолетами Су-34 и Су-35.

«Это достаточно непростая задача, однако мы показали, что можем выполнять и такие сверхсложные операции, и для этого нужны определенные условия», – сказал Евлаш.