«Их очень много»: в ВСУ рассказали о 1,5-тонных российских бомбах
Россияне сбрасывают на территорию Украины 1500-килограммовые бомбы, чтобы истощить систему противовоздушной обороны, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
«Это чрезвычайно мощное оружие. Этого достаточно, чтобы сложить полностью девятиэтажный панельный дом или старую «хрущевку». Таких бомб у России очень много, и они пытаются ими истощить нашу систему ПВО», – сказал Евлаш.
По словам спикера ВС ВСУ, основной способ противодействовать таким обстрелам – бороться напрямую с носителями, которые применяют эти бомбы, а именно с самолетами Су-34 и Су-35.
«Это достаточно непростая задача, однако мы показали, что можем выполнять и такие сверхсложные операции, и для этого нужны определенные условия», – сказал Евлаш.