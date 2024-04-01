АФФА выбирает нового президента
Сегодня состоится отчетно-выборная конференция АФФА, на которой состоятся выборы нового президента Ассоциации и нового состава Исполнительного комитета.
Заседание пройдет в отеле Bulvar Marriott и начнется в 10:00.
Единственным претендентом на пост президента АФФА является глава SOCAR Ровшан Наджаф. Будут изменения и в составе Исполкома. Кандидатами являются Самед Гурбанов, Фарид Мансуров, Хаял Джафаров, Гурбан Гурбанов, Магсуд Адыгезялов, Эльшад Насиров, Балакиши Гасымов, Сархан Гаджиев, Кенуль Мехтиева, Заур Ахундов, Ульви Мансуров, Лейла Халилова Рзазаде.