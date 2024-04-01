Позиции Азербайджана в Нахчыване под обстрелом Армении Заявление Минобороны
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении, сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, 1 апреля начиная с 22:00 до 22:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Араздеен Девелинского района и Сайбалы Гаракильсинского района с перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.