Целью атаки в российском Татарстане, который находится в более чем 1000 км от Украины, стал завод по сборке «Шахедов». Это была операция ГУР Минобороны Украины. Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как рассказал источник изданию, под атаку попал завод по сборке дронов-камикадзе «Шахед», которые россияне маркируют под «Герань-2». В 2023 году Россия наладила на заводе в «Алабуге» выпуск иранских дронов Shahed, которыми российская армия бьет по территории Украины. Осенью прошлого года предприятие выпускало почти 200 беспилотников в месяц. К сентябрю 2025 года завод должен по контракту с Минобороны РФ произвести 6 тыс. дронов.

Украинские беспилотники также ударили по нефтеперерабатывающему заводу ТАНЕКО в Нижнекамске, Республики Татарстан. В 2022 году он поднялся до пятого места в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с объемом переработки в 16,2 миллиона тонн нефти в год.

Как отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости», в «Алабуге» дроны повредили комплекс из восьми хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа «Алабуга Политех» в 2022 году. Один из хостелов — «Герон» — значительно пострадал.