Украинские беспилотники атаковали Татарстан: цель – НПЗ и завод по сборке «Шахедов» фото; видео; обновлено 10:44
Целью атаки в российском Татарстане, который находится в более чем 1000 км от Украины, стал завод по сборке «Шахедов». Это была операция ГУР Минобороны Украины. Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.
Как рассказал источник изданию, под атаку попал завод по сборке дронов-камикадзе «Шахед», которые россияне маркируют под «Герань-2». В 2023 году Россия наладила на заводе в «Алабуге» выпуск иранских дронов Shahed, которыми российская армия бьет по территории Украины. Осенью прошлого года предприятие выпускало почти 200 беспилотников в месяц. К сентябрю 2025 года завод должен по контракту с Минобороны РФ произвести 6 тыс. дронов.
Украинские беспилотники также ударили по нефтеперерабатывающему заводу ТАНЕКО в Нижнекамске, Республики Татарстан. В 2022 году он поднялся до пятого места в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с объемом переработки в 16,2 миллиона тонн нефти в год.
Как отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости», в «Алабуге» дроны повредили комплекс из восьми хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа «Алабуга Политех» в 2022 году. Один из хостелов — «Герон» — значительно пострадал.
***10:32
Число пострадавших при атаке беспилотников на объекты в Татарстане увеличилось до шести. Об этом 2 апреля рассказали ТАСС в оперативных службах.
«В настоящее время установлено, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек», — сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что остекление нарушено в трех зданиях общежития. В пресс-службе главы республики Рустама Минниханова уточнили, что трое человек были госпитализированы, и сейчас они проходят медицинский осмотр. Подчеркивается, что их жизни ничто не угрожает. Еще троих пострадавших отпустили домой.
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В Татарстане беспилотники атаковали территорию завода.
Как сообщили местные жители, около шести утра взрывы также были на территории особой экономической зоны «Алабуга». Досталось заводу и общежитию. Предварительно, есть пострадавшие.
«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», - заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
April 2, 2024
April 2, 2024
April 2, 2024