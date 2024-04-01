Чингиз Гусейнзаде: «На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова пасли баранов…»

«Сегодня подводим итоги не за год, а за 16 лет работы нынешнего руководства АФФА, - говорит Гусейнзаде. – Помню, 30 лет назад сборная Азербайджана должна была принимать сборную Израиля. Тогда УЕФА не позволил нам играть в Баку. Когда общенациональный лидер Гейдар Алиев поинтересовался, в чем проблема, ему показали фотографии, как на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова пасутся бараны. И на стадионе в Сумгаите ситуация была не лучше. Тогда наша команда вынуждена была проводить домашние матчи в Трабзоне.

Почему я это вспомнил… Сегодня в Азербайджане есть мощная футбольная инфраструктура. Азербайджан сказал свое слово, особенно это касается «Карабаха», успешно выступающего в еврокубках. Все это благодаря работе последних 15-16 лет.

Желаю успехов новой команде и хочу сказать спасибо тем, кто вложил свои усилия за эти годы. Да, медиа критикует АФФА за результаты сборной. Но где есть работа, там есть и критика».