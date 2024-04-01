В рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» 2024 года «Азерэнержи» с расширением охвата зеленой энергетики параллельно реализует комплексные мероприятия по озеленению. По договоренности с компанией-оператором COP29 на крупных энергетических объектах страны начаты акции по посадке 29 тысяч деревьев.

В течение марта были посажены тысячи деревьев на территории гидроэлектростанции «Мингячевир», энергоузла «Джебраил», электростанции «Джануб» в Ширване, а также на территории новой крупнейшей электростанции мощностью 1880 мегаватт, строительство которой было начато в период независимости и продолжается в настоящее время в Мингячевире, этот процесс будет реализован и на других энергетических объектах в течение года.

Следует отметить, что новая электростанция, имеет особое значение с точки зрения балансирования негативных последствий интеграции создаваемых в стране возобновляемых источников энергии в энергосистему, экономии природного газа в производстве энергии, предотвращении катаклизмов, связанных с изменением климата, защите окружающей среды.

Таким образом, условный расход топлива новой станции составит 225 граммов на киловатт-час, что на 120 граммов на киловатт-час меньше, чем у других блоков ТЭС «Азербайджан», что позволит экономить 1,2 миллиарда кубометров природного газа в год, количество углекислого газа, выбрасываемого в окружающую среду, уменьшится на 1,5-2 млн тонн. Также следует отметить, что одним из основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата является энергоэффективность, и новостроящаяся станция очень важна в этом плане.