В Госдепе объяснили, почему не пригласили Азербайджан

Эта встреча будет посвящена реформам в Армении, ее демократии, экономике и устойчивости. Мирный процесс между Ереваном и Баку не является предметом внимания этой встречи. Так пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер ответил на вопрос, была ли приглашена азербайджанская сторона на намеченную на 5 апреля в Брюсселе встречу.

По его словам, участники переговоров обсудят диверсификацию экономики Армении, затронут вопросы гуманитарной помощи и поддержки политических реформ в таких сферах, как демократия и верховенство закона. «Эта встреча не имеет региональной направленности», - отметил М.Миллер.

5 апреля в Брюсселе состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.