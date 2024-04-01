Ровнаг Абдуллаев попрощался с АФФА: «Король умер, да здравствует король!»

«За эти годы было немало приятного, но печальных моментов было больше, - вспоминает Абдуллаев. - Еще до того, как я стал президентом АФФА, возглавлял «Нефтчи». Мы обыгрывали армян в Москве, заставили их убежать с турнира. Уже тогда они учились бегать от нас.

Сейчас я смогу нормально болеть (улыбается). Будучи президентом АФФА, должен был соблюдать нейтралитет.

Желаю новому руководству АФФА удачи! Как говорится, король умер, да здравствует король!»