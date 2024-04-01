Раиси собрал Совбез и пригрозил Израилю

Заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана прошло с участием президента Исламской Республики Ибрагима Раиси в связи с ударом по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции.

«После очередного военного преступления сионистского режима против зданий и граждан, имеющих дипломатический иммунитет, а также мученической смерти генерала Мохаммада Резы Захеди Высший совет национальной безопасности вчера вечером в 21:00 провел заседание с участием президента и секретаря Совета [Али Акбара Ахмадиана]», - говорится в заявлении пресс-службы ВСНБ, текст которого приводит ТАСС.

В сообщении отмечается, что в ходе заседания «были приняты соответствующие решения». Других подробностей в заявлении не приводится.

На сайте администрации президента Ирана опубликовано заявление, в котором приводятся слова Раиси: «Сионистский режим из-за своих неоднократных неудач и поражений… использует слепой террор, но он должен знать, что никогда не достигнет своих злосчастных целей с помощью таких бесчеловечных действий…, и это трусливое преступление не останется без ответа». Иранский президент «осудил бесчеловечное нападение, которое стало явным нарушением международного права».