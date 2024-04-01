Эльхан Мамедов Ровнагу Абдуллаеву: «16 лет назад вы были в этом же галстуке»

Он поблагодарил покидающего пост президента АФФА Ровнага Абдуллаева.

«Для меня было честью работать с вами. Вы с уважением относились к сотрудникам и делились своим опытом. Мне это очень помогло. Помню, как в марте 2008 года вас избрали президентом. Если не ошибаюсь, вы были в этом же галстуке (смех в зале).

За 16 лет мы оставили большое наследие для азербайджанского футбола. Тогда у нас было всего два стадиона. За эти годы построено очень много.

Поздравляю «Карабах» и Гурбана Гурбанова. Если раньше нам хотелось, чтобы «Карабаху» в еврокубках достался соперник полегче, то теперь уже гранды сторонятся встреч с нашей командой.

Сборная Азербайджана пока несильно радует. Но думаю, что если клубы продолжат свою работу, то скоро наша национальная команда попадет в финальную стадию.

Желаю успехов новому руководству АФФА и ее президенту Ровшану Наджафу!».