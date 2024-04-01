Баку и Москва укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения

В сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения говорится, что, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил плодотворное сотрудничество между двумя странами в сфере здравоохранения и медицинской науки.

В рамках визита культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Баку в Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем председателя Комитета по здравоохранению Алексеем Терешиным.

Теймур Мусаев напомнил, что летом 2021 года в Баку состоялась встреча с российской делегацией во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Стороны подписали обновленное соглашение о сотрудничестве между странами в области здравоохранения и медицинской науки.

Выразив российской стороне признательность за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19, министр подчеркнул, что ценные рекомендации российских специалистов внесли свой вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в Азербайджане.

В своем выступлении Теймур Мусаев особо отметил, что в медицинские вузы Санкт-Петербурга известны богатыми научно-исследовательскими традициями, в которых в разные годы работала целая плеяда выдающихся ученых. Было подчеркнуто, что в клинических научно-практических центрах Санкт-Петербурга осуществляются специализированные виды медицинской помощи.

Министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений: «Есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов».

Поблагодарив за теплый прием и гостеприимство, Алексей Терешин подчеркнул, что подобные встречи очень важны с точки зрения обмена опытом и знаниями.