Баку и Москва укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
В рамках визита культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Баку в Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем председателя Комитета по здравоохранению Алексеем Терешиным.
В сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения говорится, что, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил плодотворное сотрудничество между двумя странами в сфере здравоохранения и медицинской науки.
Теймур Мусаев напомнил, что летом 2021 года в Баку состоялась встреча с российской делегацией во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Стороны подписали обновленное соглашение о сотрудничестве между странами в области здравоохранения и медицинской науки.
Выразив российской стороне признательность за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19, министр подчеркнул, что ценные рекомендации российских специалистов внесли свой вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в Азербайджане.
В своем выступлении Теймур Мусаев особо отметил, что в медицинские вузы Санкт-Петербурга известны богатыми научно-исследовательскими традициями, в которых в разные годы работала целая плеяда выдающихся ученых. Было подчеркнуто, что в клинических научно-практических центрах Санкт-Петербурга осуществляются специализированные виды медицинской помощи.
Министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений: «Есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов».
Поблагодарив за теплый прием и гостеприимство, Алексей Терешин подчеркнул, что подобные встречи очень важны с точки зрения обмена опытом и знаниями.
Глава российской делегации также предоставил подробную информацию о деятельности медицинских центров и учреждений Санкт-Петербурга. Отметив, что достигнуты серьезные достижения в кардиохирургии, малоинвазивной, торакальной хирургии, онкологии, урологии и в других сферах медицины, Алексей Терешин выразил заинтересованность в поднятии на более высокий уровень сотрудничество с Министерством здравоохранения Азербайджана, а также с подведомственными ему научно-исследовательскими институтами и центрами.
Глава делегации также отметил, что в рамках визита планируется посещение Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Министерства здравоохранения и научных клиник АМУ, подписание Меморандума о сотрудничества между Азербайджанским медицинским университетом и Санкт-Петербургским педиатрическим университетом.
В завершение стороны обсудили вопросы сотрудничества по приоритетным направлениям.