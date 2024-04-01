Генпрокурор хочет перемен
Возникла необходимость внесения определенных изменений в уголовно-процессуальное законодательство, заявил генпрокурор Кямран Алиев на конференции.
«В сфере деятельности правоохранительных органов проводится работа по увеличению прозрачности, обеспечению гибкости, повышению профессионализма, анализу, изучению всех вопросов, волнующих граждан, и принятию превентивных мер.
Цифровизация также выходит на первый план. Цифровизация идет во всех сферах жизни общества. Но в уголовных процессах это особая сфера, и мы должны проводить этот процесс с большой чувствительностью и точностью. Возникла необходимость внесения определенных изменений в уголовно-процессуальное законодательство», - сказал генпрокурор.