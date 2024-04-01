Противостояние Ирана и Израиля перерастает в войну

Скрытое противостояние между Израилем и Ираном все сильнее походит на открытую войну. Об этом говорится в статье в газете The New York Times.

По ее оценкам, усугубившееся после начала военных действий в секторе Газа скрытое противостояние Ирана и Израиля становится все более очевидным. Так, ракетный удар по зданию иранского консульства в Дамаске стал одной из самых крупных атак в этом противостоянии, что, по мнению издания, означает эскалацию конфликта в открытую войну.