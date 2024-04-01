Трамп избежал конфискации по делу о мошенничестве

Ранее нью-йоркский суд установил для Трампа сумму залога на уровне 464 млн долларов, однако в результате апелляции она была значительно снижена.

Бывший президент США Дональд Трамп заплатил 175 млн долларов в качестве залога по делу о мошенничестве в Нью-Йорке. BBC передает, что таким образом он избежал конфискации своих активов, что могло бы произойти в случае, если бы не внес необходимую сумму.

В феврале суд признал Трампа виновным в умышленных финансовых махинациях. В решении было сказано, что экс-президент в течение десяти лет завышал свое состояние, чтобы ввести в заблуждение банки и получить лучшие условия кредитов. Трамп считает все обвинения безосновательными и объясняет их политическими причинами.

Трамп подал апелляцию на решение суда, но если она будет отвергнута, экс-президенту придется заплатить все 464 млн. До этого адвокаты Трампа говорили, что изыскать такую сумму для внесения налога он не сможет.

Если бы Трамп не смог заплатить 175 млн долларов залога, под угрозой конфискации могли бы оказаться все его объекты недвижимости, в том числе небоскреб Трамп-тауэр в Манхэттене и поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Одновременно Трамп должен был заплатить 91 млн долларов залога по другому делу, в рамках которого он был признан виновным в клевете на писательницу Джин Кэрролл.

По подсчетам журнала Forbes, состояние Трампа составляет 5,7 млрд долларов — оно резко выросло после того, как экс-президент разместил на бирже акции своей социальной сети Truth Social. Однако ранее Трамп говорил, что объем доступных ему наличных средств составляет 400-500 млн долларов.

Гражданский иск о мошенничестве в Нью-Йорке — одно из нескольких дел, возбужденных против бывшего главы Белого дома. Против Трампа также возбуждены дела о попытке мятежа в Вашингтоне, отмене результатов президентских выборов в штате Джорджия, а также о нарушениях при хранении секретных документов во время работы президентом.