Гуманитарные работники погибли при ударе Израиля

Как говорится в заявлении организации, поездка была согласована с ЦАХАЛ, однако израильские силы нанесли удар по конвою из трех автомобилей WCK.

Американская некоммерческая организация World Central Kitchen (WCK) сообщила о гибели в секторе Газа семерых своих сотрудников, которые попали под обстрел 1 апреля.

Представители организации привезли в город Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа более 100 тонн продовольствия, ранее доставленного по морю. Конвой был атакован при выезде с территории склада, куда доставил груз. В числе погибших оказались граждане Австралии, Польши, Великобритании, а также обладатель двойного гражданства США и Канады и житель Палестины.

В World Central Kitchen назвали атаку «непростительной», подчеркнув, что автомобили конвоя были брендированы логотипами организации, а передвижение осуществлялось в координации с израильскими военными. World Central Kitchen на неопределенный срок остановит деятельность в Газе, сообщила организация.

В официальном заявлении ЦАХАЛ сообщалось, что военные «на самом высоком уровне пытаются понять обстоятельства этого трагического инцидента», при этом напрямую изральская армия пока на себя ответственность за удар не взяла.

World Central Kitchen является одной из ключевых гуманитарных организаций, действующих в Газе во время войны. С начала боевых действий WCK распределила уже более 32 миллионов порций еды.