В Кыргызстане появился закон об «иноагентах»
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об «иностранных агентах». Об этом он сообщил в своем Facebook.
Теперь власти Кыргызстана будут вести специальный реестр НКО – «иностранных агентов»; попавшие туда организации должны будут сдавать дополнительную отчетность и могут стать объектами внеплановых проверок.
Кроме того, как и в России, «иноагенты» в Кыргызстане должны будут сопровождать материалы плашкой с указанием на «иностранное финансирование».
Жапаров заявил, что как глава государства гарантирует – никаких преследований не будет. Закон вступит в силу через десять дней.