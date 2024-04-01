В Кыргызстане появился закон об «иноагентах»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об «иностранных агентах». Об этом он сообщил в своем Facebook.

Теперь власти Кыргызстана будут вести специальный реестр НКО – «иностранных агентов»; попавшие туда организации должны будут сдавать дополнительную отчетность и могут стать объектами внеплановых проверок.

Кроме того, как и в России, «иноагенты» в Кыргызстане должны будут сопровождать материалы плашкой с указанием на «иностранное финансирование».

Жапаров заявил, что как глава государства гарантирует – никаких преследований не будет. Закон вступит в силу через десять дней.