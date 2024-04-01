Карабахцев обеспечивают работой

На сегодняшний день 1 500 жителей освобожденных территорий обеспечены постоянными рабочими местами, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр напомнил, что более 5 тысяч бывших вынужденных переселенцев уже вернулись на постоянное место жительства в родные края.

«Более половины их них, то есть свыше 2 500 человек, – трудоспособные граждане. Необходимо обеспечить их работой, чтобы они могли обустроить свою жизнь», - сказал Бабаев.