Появился рейс из Омска в Баку

В российский Омск прибыл первый за 10 лет рейс из Баку. Об этом сообщила пресс-служба Омского аэропорта в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Омском аэропорту приземлился самолет авиакомпании IRAERO, который доставил в наш город первых пассажиров рейса Баку - Омск. Через час с небольшим в путешествие к берегам Каспийского моря, в столицу Азербайджана, отправились омичи. Напомним, рейса Баку - Омск - Баку не было в расписании 10 лет. Поэтому его с уверенностью можно назвать долгожданным», - говорится в сообщении.

Рейсы выполняются раз в неделю на Superjet-100. В Омск самолет прибывает по вторникам и практически сразу отправляется в обратном направлении. Время в пути составляет 3,5 часа.