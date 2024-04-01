У месторождения Кашаган в Каспийском море обнаружили нефтяной разлив. Об этом в Facebook сообщила исполнительный директор Центра эколого-правовой инициативы «Глобус» Галина Чернова. Данные прокомментировали в департаменте экологии Атырауской области Казахстана.

По ее словам, нефтяной разлив был выявлен в ходе космического мониторинга от 30 марта текущего года.

«По данным группы, осуществляющей данный космический мониторинг, «на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A от 30.04 (02:43 UTC) отобразился разлив у казахстанского месторождения и места добычи нефти Кашаган. Площадь разлива около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря», - сообщила она.

По мнению Галины Черновой, причинами инцидента могут быть случайная или аварийная утечка нефти при добыче, сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации, или возможная аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.