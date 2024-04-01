Что спрогнозировали синоптики на завтра

В среду, 3 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 14-19° тепла.

Атмосферное давление снизится с 763 мм рт.ст. до 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром временами туман. Умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.