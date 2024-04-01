По словам собеседника издания, Украина с союзниками заранее определяет план полетов беспилотников, а использование ИИ позволяет поражать цели «с точностью до нескольких метров».

Атаки украинских беспилотников по российским НПЗ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из них начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов.

CNN со ссылкой на опрошенных экспертов отмечает, что чаще всего удары украинских дронов наносятся не по хранилищам топлива, а по перегонным установкам, где сырая нефть перерабатывается и превращается в топливо.

Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции, говорится в публикации CNN.

«Если задуматься о санкциях, которые были введены до сих пор, то они в значительной степени обходили стороной энергетику, — объясняет Хелима Крофт из инвестиционного банка RBC Capital Markets. — На самом деле именно экспорт энергоносителей, сырой нефти, природного газа и продуктов нефтепереработки дал России экономический спасательный круг для продолжения ведения этой войны».

Украинские атаки по российским НПЗ уже привели к росту мировых цен на нефть: в этом году цена на нефть Brent выросла почти на 13%.