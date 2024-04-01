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После 6 месяцев паралича в решении вопроса о выделении военной помощи Украине Палата представителей Конгресса США в лице своего спикера Майка Джонсона наконец определилась: пакет помощи в апреле будет рассмотрен. А поскольку за выделение помощи выступает подавляющее большинство конгрессменов, как демократов, так и республиканцев, нет сомнения в том, что он будет одобрен.

«Сейчас вопрос стоит не как прежде, разрешит или нет Джонсон голосование по выделению помощи, а в какой форме и когда он будет утвержден», - пишет The New York Times. Джонсон в минувшие месяцы оказался меж двух огней. С одной стороны, ему жестко противостояли ультраправые конгрессмены и их босс Дональд Трамп, которые были против военной помощи Украине. С другой - было большинство его коллег по палате, большая часть членов Сената и администрация Джо Байдена. Кроме того, он вынужден учитывать и мнение американцев, две трети которых требуют продолжать помощь Украине. Джонсон сделал выбор. Свою роль сыграло и то, что трамписты в палате начали угрожать ему снятием с должности. И перегнули палку. Спикер, которого подозревали в симпатии к России, вынужден был обратиться за помощью к демократам и развернуть курс. Теперь у него обратной дороги нет. Он публично пообещал нации провести голосование по пакету помощи Киеву. Кроме того, в минувший четверг состоялся телефонный разговор между Джонсоном и Владимиром Зеленским. Его детали неизвестны, но можно уверенно сказать, что Джонсон пообещал быструю помощь — в течение недель, а не месяцев.

«Украина может получить 34 миллиарда долларов на приобретение американского оружия, и произойдет это скоро», - уверяет обычно информированный журнал Forbes. Отметим, что 34 миллиарда — это непосредственно военные поставки. А остальные деньги из 60-миллиардного пакета, одобренного Сенатом, пойдут на подготовку украинских войск и гуманитарную помощь. Много это или мало? За 23 месяца после начала боевых действий в Украине США оказали военную помощь на 45 миллиардов долларов. И теперь, если пакет будет одобрен, то это, по мнению американских экспертов, позволит ВСУ вести успешные боевые действия как минимум год. А там, как говорится, либо ишак сдохнет, либо падишах умрет. В ноябре помимо президентских пройдут и выборы в Палату представителей, и на них, вполне возможно, демократы вернут себе большинство. И тогда другие пакеты помощи Украине будут приниматься в будущем году без проволочек. 34 миллиарда имеют вполне конкретное воплощение в количестве вооружения и боеприпасов, которые может получить Киев. Сейчас военный завод в Техасе и два завода в Пенсильвании производят 60 тысяч снарядов для 155-миллиметровых орудий в месяц, но через 9 месяцев обещают увеличить это число до 100 тысяч. То есть за год Украина может получить около миллиона таких снарядов. И это в дополнение к 1 миллиону, который собирает по всему миру Чехия.