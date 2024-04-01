Лукашенко: Мы готовимся к войне

Беларусь настроена только на созидание и никому не угрожает, но готовится к войне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

Он подчеркнул, что в стране ведется проверка боеготовности войск, а в подразделения поступают новые образцы техники.

«Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал», — заявил белорусский лидер. Лукашенко отметил, что Беларусь никому не собирается угрожать.