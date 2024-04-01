Ас-Сиси поклялся заботиться о египтянах

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принес конституционную присягу перед членами Палаты представителей (парламента) и таким образом официально вступил в должность главы государства в третий раз.

Церемония состоялась в новой административной столице Египта.

«Торжественно клянусь всемогущим Богом, что на своем посту буду работать над сохранением республиканского строя в Египте, уважать Конституцию и иные законы страны, всецело заботиться об интересах народа, а также охранять суверенитет государства и его территориальную целостность», - объявил ас-Сиси.

18 декабря 2023 года избирком Египта объявил, что победу на президентских выборах, которые прошли в Египте 10-12 декабря, одержал ас-Сиси, он набрал почти 90% голосов избирателей.