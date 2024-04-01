Британская разведка раскрыла обман России

Из-за продолжающихся украинских ударов по военным объектам Россия была вынуждена применить ряд методов приманки и обмана, пытаясь скрыть самолеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на аэродроме Кировское в Крыму на бетоне нарисованы ложные российские истребители. Подобные картины также наблюдались как минимум еще на 12 российских авиабазах, демонстрируя степень обеспокоенности России будущими украинскими ударами и ее способность их отразить.

Однако, по данным британской разведки, российские вертолеты по-прежнему регулярно приземляются на нарисованные ложные силуэты истребителей, полностью срывая попытку обмана.

"Это также раскрывает истинный боевой порядок или численность самолетов на этих авиабазах, которые Россия, вероятно, пытается скрыть от разведывательной картины Украины", - отмечают в Минобороны Британии.