Российских новобранцев пообещали не отправлять на смерть
Призывники не будут привлекаться к участию в «специальной военной операции», заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О призыве в апреле-июле 2024 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Всего призвать в армию собираются 150 тысяч россиян.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!