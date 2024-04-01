Кремль отреагировал на убийство иранских генералов

Удар по консульству Ирана в Дамаске, в ходе которого погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции, является «нарушением международного права и актом агрессии», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы не спешили бы с выводами, но в любом случае нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии», - приводит Интерфакс его слова.

В понедельник Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. В Тегеране объявили о гибели в результате удара двух генералов КСИР, а также пятерых офицеров. Позднее президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал, что Тегеран не оставит без ответа эти авиаудары Израиля.